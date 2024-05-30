Москва, 30 мая, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Почти половина (48%) россиян считают, что в идеале в семье должно быть трое и более детей, свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Илья Питалев/РИА Новости

«В российском обществе в последние годы наблюдается сдвиг в сторону увеличения ориентации на многодетность (2014 год — три и более детей — 34%, 2024 год — 48%)», — следует из данных опроса.

ВЦИОМ также выяснил, что среди россиян сохраняется ориентация на двух (38%) и трехдетную (39%) семью. Однако, как показал опрос, чем моложе россияне, тем чаще они говорят о двух детях как идеальном варианте (зумеры, миллениалы — 41-42%). Каждый десятый зумер ориентирован на одного ребенка (9%), а каждый пятый — на бездетную семью (22%).

На вопрос о том, для чего люди заводят детей, 91% россиян назвали реализацию традиционных семейных функций, 35% заявили, что это счастье и смысл жизни, 15% ответили, что детей заводят ради улучшения демографической ситуации и воспитания достойного человека для будущего страны.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 мая среди 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Участникам опроса предложили ответить на ряд вопросов, в частности, сколько в идеале детей должно быть в семье и для чего люди заводят детей.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 29 мая заявила, что в России есть тенденция к увеличению многодетных семей. Она добавила, что в 2023 году показатель суммарного коэффициента рождаемости составлял 1,41.

Количество многодетных семей в России увеличилось почти на треть за последние пять лет. Так, в стране проживают 2,3 млн семей с тремя и более детьми.