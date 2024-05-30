Минск, 30 мая, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В Белоруссии депутаты 30 мая приняли в двух чтениях законопроект об амнистии в связи с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации страны.

Александр Демьянчук/ТАСС

Документ ещё должен пройти одобрение в верхней палате парламента, затем его должен подписать президент Александр Лукашенко.

Законопроект внесли в палату представителей 23 мая. По информации агентства «Белта», при реализации законопроекта амнистия будет применена к 7850 осуждённым. В числе основных условий — полное возмещение вреда и ущерба, причинённого преступлением, и положительная характеристика в период отбывания наказания.

Отмечается, что амнистия не будет распространяться на лиц, причастных к экстремистской деятельности либо входящих в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, по состоянию на день вступления закона в силу.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Белоруссии признали экстремистским формированием белорусское отделение немецкой медиагруппы Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Решением министерства деятельность в стране «DW Беларусь» запретили.

В марте 2023 года экстремистским формированием была признана «Брестская газета». По информации МВД Белоруссии, в экстремизме обвинили «группу граждан», в том числе соучредителя, главного редактора и иных лиц из числа ООО «Брестская газета».

В январе 2023 года президент республики Лукашенко подписал изменения в закон, позволяющие лишать гражданства тех, кто осуждён за экстремизм и находится за границей. Изменения были направлены на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения нацбезопасности, отметили в пресс-службе президента.