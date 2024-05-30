Краснодар, 30 мая, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Краснодарском крае, сообщили 30 мая в Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать российскую территорию беспилотником самолётного типа в 8:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром Минобороны проинформировало об уничтожении над Краснодарским краем пяти дронов ВСУ. Попытку атаковать российскую территорию ВСУ осуществили в районе семи утра.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате падения БПЛА трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения. Никто в результате не пострадал.