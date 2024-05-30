Москва, 30 мая, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Госдепартамент США настраивает мировую общественность против России, не стесняясь выставлять себя на посмешище, сообщила 30 мая Служба внешней разведки России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«СВР фиксирует нарастание попыток Госдепартамента настроить всю мировую общественность против России, даже не стесняясь выставлять себя на всеобщее обозрение посмешищем в этом процессе», — сообщила Служба внешней разведки.

Так, используемые США методы влияния настолько топорны, что видны невооруженным глазом. В СВР добавили, что США неспособны объективно воспринимать реальность, пребывая в мифах о русофобских страхах.

Кроме того, по данным СВР, под руководством Госдепартамента США в популярных соцсетях и мессенджерах в Швеции и Финляндии в ближайшее время планируется разместить серию короткометражных роликов о якобы «серьёзности российской угрозы». Вашингтон таким образом рассчитывает посеять панику среди жителей этих стран наподобие времён маккартизма в США, предупредила российская разведка.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай «наиболее серьёзной угрозой» для альянса в долгосрочной перспективе, а Россию — «наиболее насущной из них».

Директор СВР России Сергей Нарышкин в январе заявил, что Запад своими ложными утверждениями о существующих якобы планах нападения России на НАТО пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, однако этого не произойдёт. Он указал на информационную войну Запада, нацеленную на оправдание гибридной агрессии против России.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на враждебное отношение США к России во всех направлениях. В этой связи он подчеркнул, что Россия находится начеку.