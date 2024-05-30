Москва, 30 мая, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Подготовка визитов президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам находится в активной фазе. Об этом 30 мая сообщил журналистам заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Подготовка визитов президента Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии», — ответил Руденко на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, визит президента России в КНДР Кремль анонсировал 24 мая. Глава государства имеет действующее приглашение посетить Северную Корею, такой визит готовится, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Даты поездки сообщат своевременно, добавил представитель Кремля.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ, председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов на встрече с Путиным заявил, что Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика впервые со времён СССР обменялись туристическими группами.

Пресс-секретарь Путина 28 марта подтвердил приглашение президента во Вьетнам. Будут согласовываться сроки такой поездки, продолжится работа по дипломатическим каналам, заявил Песков. За два дня до этого, 26 марта у лидера России состоялся телефонный разговор с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который инициировала вьетнамская сторона.