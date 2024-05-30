Москва, 30 мая, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил советника президента Елену Ямпольскую председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир», следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Федоренко/РИА Новости Елена Ямпольская

«Назначить советника президента Российской Федерации Ямпольскую Е. А. председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир», — следует из документа.

Путин также включил Ямпольскую в состав Совета при президенте по русскому языку. Она сменила там Владимира Толстого, занимавшего пост советника главы государства до утверждения нового состава администрации президента.

Указ выступил в силу со дня его подписания 30 мая.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 мая подписал целый ряд указов, касающихся назначений в администрации главы государства. Так, советник президента Елена Ямпольская будет заниматься вопросами культуры, а также под кураторством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко привлекаться к теме молодежной политики. До этого Ямпольская занимала пост председателя комитета Государственной думы по культуре.

Фонд «Русский мир» создан во исполнение указа президента Путина от 21 июня 2007 года. Целями фонда являются поддержка и продвижение русского языка в мире, укрепление его позиций как языка международного общения и ключевого инструмента повышения значимости России в мировом гуманитарном пространстве.