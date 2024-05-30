Москва, 30 мая, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин ещё на год продлил срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 30 мая. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

«Подлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу», — говорится в тексте распоряжения.

Как сообщало ИА Регнум, Чиханчин находится на посту главы Федеральной службы по финансовому мониторингу с 22 мая 2008 года. Срок его нахождения на государственной службе продлевался несколько раз: в 2016 году его продлили на пять лет, а с 2021 года продлевается на год ежегодно.

В России предельный возраст пребывания на гражданской госслужбе составляет 60 лет. В то же время замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей государственному служащему срок службы может быть продлён.