Москва, 30 мая, 2024, 10:06 — ИА Регнум. В ответ на возможный шаг США по размещению ракет в Европе или Азаиатско-Тихоокеанском регионе Россия может отказаться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности и предпринять меры в области ядерного сдерживания, заявил 30 мая глава МИД Сергей Лавров.

RONALD WITTEK/ЕРА/ТАСС

«Неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания», — заявил министр в интервью «РИА Новости».

По словам Лаврова, реализация США планов по развёртыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции российской стороны. Как уточнил Лавров, развёртывание американских ракет в Европе и АТР создаст для России серьёзный вызов в сфере безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн заявил о намерении разместить американские ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. Предположительно, речь шла о пусковых установках Typhon, которые позволяют запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6. В ноябре 2023 года Флинн также заявлял о планах Вашингтона разместить в Индо-Тихоокеанском регионе передвижные ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon.

Замглавы МИД Сергей Рябков в апреле заявил, что Москва может отказаться от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон разместит такие системы в любом регионе мира. Он подчеркнул, что настрой Вашингтона по размещению РСМД носит необратимый характер.

В сентябре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США начали отработку действий по переброске в страны Европы ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дипломат указала, что военно-морские силы США демонстративно перешли к задействованию комплекса пусковой установки МК-70.

МИД России также заявлял, что с каждым годом военные учения НАТО носят всё более агрессивный характер. Причём военные учения намеренно проводятся в основном вблизи российских границ.