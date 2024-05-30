Вашингтон, 30 мая, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки обеспокоены попытками украинских военных бить по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории России, так как это может привести к дестабилизации обстановки. Об этом 29 мая сообщила газета The Washington Post со ссылкой американского чиновника.

Kremlin.ru

«Соединённые Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах», — сказал он.

Как отметил чиновник, американские власти обеспокоены этим, потому что такие атаки могут нанести ущерб стратегической стабильности между Россией и США в момент, когда администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность разрешить украинской армии осуществлять удары поставленным США оружием вглубь территории России.

Источник отметил, что подвергшиеся атакам объекты не вовлечены в поддержку российских военных в боевых действиях против ВСУ, однако являются чувствительным местами, так как Россия может посчитать такие действия Киева атаками на средства стратегического сдерживания, которые могут уменьшить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против США.

Собеседник издания на Украине подтвердил причастность Киева к такого рода атакам.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая постпред США при НАТО Джулианн Смит, говоря о возможности снятия ограничений на применение Киевом американских вооружений, заявила, что Вашингтон оставляет за Украиной конечное решение о том, каким образом вести военные действия с Россией. По её утверждению, позиция США по этому вопросу не изменилась.

Обозреватель издания Politico Ганс фон дер Бурхард 29 мая написал, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил за снятие ограничений для использования Киевом западного оружия для ударов по России. При этом 25 мая Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку указанное вооружение можно контролировать только в Германии.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях такого рода заявлений и действий. Глава государства отметил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки.