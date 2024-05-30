Киров, 30 мая, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Полицейские задержали в Кировской области мужчину, который напал на незнакомых детей на детской площадке. Об этом 29 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

Как отметила Волк, в полицию поступило обращение от родителей восьмилетнего мальчика, сообщивших, что неизвестный мужчина около детского сада в селе Пасегово подошёл к их сыну, взял его за волосы и ударил головой о карусель. Позднее стало известно, что нападавший ударил ещё одного ребёнка.

«Только что поступила новая информация — мои коллеги задержали подозреваемого в хулиганских действиях на детской площадке в селе Пасегово Кировской области. Им оказался ранее судимый местный житель», — написала она.

Уточняется, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая после нападения прохожего на чужих детей в Кировской области полиция и Следственный комитет начали проверки. Отмечалось, что неизвестный мужчина избил двоих детей на детской площадке в селе Пасегово, одному из которых потребовалась медпомощь.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на детей. Он распорядился представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах инцидента.