Москва, 30 мая, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества выявили в мороженом двух брендов кишечную палочку. Кроме того, в некоторой продукции обнаружили фитостерин, дрожжи и плесень. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Для исследования отобрали 37 отечественных марок мороженого и одну марку из Казахстана. В 60% продукции нарушений не выявили. При этом в пломбире из Казахстана «Мишка на полюсе» и мороженом «Ермолино» нашли кишечную палочку. В казахстанской фирме заявили, что у себя в стране исследования не выявили нарушений, и предположили, что бактерии могли образоваться при несоблюдении условий хранения и транспортировки.

В Роскачестве объяснили, что такие бактерии могут быть в продуктах питания, которые не подвергаются термической обработке.

Также выяснили, что в продуктах марки «Выбор семьи» есть дрожжи, в «Жемчужине России», «Белом золоте» и «Ленинградском» — плесень, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Эксперты отметили, что содержание дрожжей и плесени для мороженого не нормируется, поэтому это нельзя считать нарушением.

Кроме того, в некоторых брендах мороженого эксперты Роскачества обнаружили замену молочного жира растительным, что делает продукцию фальсификатом. Такие нарушения нашли в мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское».

Как сообщало ИА Регнум, учёные из Бразилии пришли к выводу, что ультрапереработанная еда является самой вредной для человека, представляя собой фактически «медленного убийцу». К такой еде, которая вызывает преждевременную смерть, повышает риск онкологических заболеваний, способствует развитию сердечно-сосудистых, психических, желудочно-кишечных и других заболеваний, учёные, в том числе, отнесли многие виды мороженого.

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Силина посоветовала сократить потребление майонеза, колбасы, мороженого и других продуктов с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров, чтобы продлить молодость.

Роскачество в апреле исследовало шаурму 29 торговых марок, произведённую в Москве и Петербурге, лишь одна из них оказалась безопасной для здоровья. В 27 случаях выявили повышенное содержание КМАФАнМ (обсеменение продукта микробами), также в некоторых из закупленных для проверки продуктов выявили повышенное содержание бактерий группы кишечной палочки, колиформных бактерий, золотистого стафилококка и листерий.