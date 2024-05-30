Москва, 30 мая, 2024, 08:54 — ИА Регнум. В производственно-складском здании на территории бывшего машиностроительного завода «Торос» в Москве потушили пожар, вспыхнувший рано утром 30 мая, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Кадр из видео

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на востоке Москвы. Пожар полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892082" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, пожар на улице Мартеновской в Москве вспыхнул в 04:20 мск. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Затем возгорание распространилось на четыре тысячи квадратных метров.