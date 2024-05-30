Тель-Авив, Израиль, 30 мая, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под оперативный контроль так называемый Филадельфийский коридор — буферную зону на границе сектора Газа с Египтом. Об этом 29 мая сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в ЦАХАЛ.

Jamal Awad/Global Look Press

По его словам, Тель-Авив уведомил об этом Каир, и в ЦАХАЛ считают важным контроль над коридором протяжённостью 14 км, потому что в этом районе есть сеть подземных тоннелей, использовавшихся палестинским движением ХАМАС для контрабанды оружия и других товаров из Египта.

«Это означает, что мы можем контролировать ситуацию и что у нас есть возможность перекрыть кислород на линии, которую использовало ХАМАС для пополнения своих запасов», — сказал он.

По информации издания, Филадельфийский коридор является частью крупной демилитаризованной зоны по обе стороны границы Израиля с Египтом. По мирному соглашению, заключённому в период контроля Тель-Авива над сектором Газа, Израиль и Египет могут размещать там только небольшое число военных или пограничников.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая катарский телеканал Al Jazeera сообщил о гибели не менее семи человек при ударе ЦАХАЛ по жилому дому в населённом пункте Рафах в секторе Газа. Отмечалось, что удар был осуществлён через сутки после атаки израильской армии на лагерь беженцев в Рафахе, при которой погибли свыше 40 палестинцев, в том числе дети.

Позднее в этот же день генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар армии Израиля по палаточному лагерю перемещённых лиц в Рафахе. Он отметил, что в Газе не осталось безопасных мест, и призвал к прекращению конфликта.

ЦАХАЛ 7 мая объявила о начале военной операции в восточной части Рафаха. Израильские военные взяли под контроль контрольно-пропускной пункт на границе палестинского анклава с Египтом, перекрыв каналы поставок гуманитарной помощи.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 25 мая подверг критике военную операцию Израиля в Газе. Дипломат подчеркнул, что Израиль за всё время боёв не достиг ни одной из поставленных задач.