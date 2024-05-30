Берлин, 30 мая, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что в вопросе по украинскому конфликту якобы не может быть нейтралитета, опровергла реальность. Такое мнение 26 мая высказал обозреватель газеты Berliner Zeitung Удо Норден.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Анналена Бербок

Он напомнил, что в ноябре 2022 года Бербок почти в ультимативном тоне заявляла о невозможности занимать нейтральную позицию по Украине.

«С тех пор прошло полтора года — достаточно времени, чтобы подвести итоги. Мнение Бербок о том, что нейтральной позиции нет, с тех пор было опровергнуто реальностью», — говорится в публикации.

Обозреватель отметил, что многие страны мира, в том числе наиболее густонаселённые Индия и Китай, а также страны Африки с 1,4 млрд жителей придерживаются позиции нейтралитета в отношении конфликта на Украине.

Если приглядеться внимательно, то станет ясно, что большая часть мира относится к украинскому конфликту нейтрально, а предвзято — только меньшинство: государства НАТО, а также США с ближайшими союзниками, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая в ходе визита в Киев глава МИД ФРГ заявила, что президент России Владимир Путин «совершенно не готов» к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. По её утверждению, проведение Москвой ядерных учений якобы свидетельствует о её нежелании достичь мира.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку побеспокоилась о состоянии Бербок. Дипломат также напомнила немецкому министру, что это ЕС, США, Британия и НАТО буквально в ежедневном режиме наращивают поставки вооружений в зону конфликта.

Российские официальный лица неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при признании новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в противном случае спецоперация будет продолжена.