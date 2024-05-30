Пекин, 30 мая, 2024, 08:23 — ИА Регнум. В 2026 году власти Китая намерены провести второй китайско-арабский саммит. Об этом 30 мая сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия десятой встречи на уровне министров в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран, его слова процитировало агентство «Синьхуа».

Xie Huanchi/Global Look Press

Отмечается, что председатель КНР заявил об этом во время выступления на церемонии с программной речью.

Си Цзиньпин уточнил, что Пекин удовлетворен реализацией результатов первого китайско-арабского саммита и готов вместе с партнёрами эффективно выявлять ведущую роль мероприятия, а также продолжать развитие отношений Китая с арабскими странами.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Си Цзиньпин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступили за независимость Палестины в границах 1967 года. Лидеры двух стран также призвали обеспечить мирное сосуществование Израиля и Палестины в качестве соседних государств.

В марте Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по ситуации в секторе Газа в Совете Безопасности ООН из-за отсутствия в документе прямого требования о прекращении огня. Первый зампостпрела России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что против этой резолюции также выступил весь арабский мир.