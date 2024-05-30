В ночь на 30 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Крым. Восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS дежурными средствами ПВО были уничтожены над территорией Азовского моря и столько же вражеских дронов самолётного типа перехвачены над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Крымского полуострова, информирует Минобороны. Кроме того, ВСУ направляли к полуострову два безэкипажных катера, которые также были уничтожены российскими огневыми средствами в акватории Чёрного моря. Таким известием ознаменован новый, 827-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум Крым, Ласточкино гнездо

Ранее крымский министр транспорта Николай Лукашенко известил о повреждении обломками сбитых ракет двух паромов в Керчи — автомобильного и железнодорожного. По его словам, пострадало остекление надстроек, но жертв среди моряков и гражданских нет.

Тем временем на Украине ночью взрывы звучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892072" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Непосредственно в зоне проведения СВО ударная группа армейской авиации сорвала ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». В состав такой группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35м и многоцелевой вертолёт Ми-8, сообщило оборонное ведомство, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.