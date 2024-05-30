Москва, 30 мая, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Площадь пожара в производственно-складском здании на востоке Москвы возросла вдвое и достигла четырёх тысяч кв. метров. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что площадь пожара достигла четырёх тысяч квадратных метров, к борьбе с огнём привлечены 120 человек и 40 единиц техники.

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью», — поясняется в сообщении.

Кроме того, в тушении пожара задействован вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра, он выполнил 25 сливов и сбросил 125 тонн воды. Дополнительно на месте пожара работает вертолёт Ми-26Т, он оборудован водосливным устройством, которое позволяет сбрасывать на очаг пожара сразу до 15 тонн воды.

Департамент Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) в своём Telegram-канале отметил, что на месте пожара создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы. Ликвидация пожара продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что около 00:20 мск на востоке Москвы произошло возгорание в разноуровневом производственно-складском помещении. Пожару присвоен третий ранг сложности.