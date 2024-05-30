Москва, 30 мая, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь с 29 на 30 мая восемь оперативно-тактических ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Кроме того, Вооружённые силы России сбили над акваторией Чёрного моря возле Крыма восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Крымского полуострова», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Также в Чёрном море военные обезвредили два безэкипажных катера ВСУ, которые следовали в сторону Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал, что в Керчи были сбиты ракеты украинской армии. Их фрагменты при падении повредили автомобильный и железнодорожный паромы.

Он отмечал, что работа паромной переправы возобновится после обследования полученных повреждений. Крючков добавил, что ранения людей удалось избежать.

Вечером 29 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что ВСУ атаковали беспилотниками-камикадзе село Новостроевка-Вторая и посёлок Доброполье Грайворонского городского округа. В последнем оказалась повреждена газовая труба в частном жилом домовладении.