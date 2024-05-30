Мехико, 30 мая, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитеса в штате Герреро Хосе Альфредо Кабреру Баррьентоса застрелили во время митинга предвыборной кампании правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику». Об этом 29 мая сообщило издание El Universal.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Уточняется, что нападение на кандидата в мэры произошло после митинга в момент, когда политик общался с избирателями. Неизвестный мужчина подошёл к кандидату в мэры со спины и выстрелил в него несколько раз. Отмечается, что прозвучало как минимум 15 выстрелов.

Как сообщило издание, нападавшего ликвидировали на месте происшествия. Полиция штата Герреро начала расследование по факту убийства политика.

Альянс «Сила и сердце за Мексику» на своём официальном сайте осудил убийство кандидата в мэры Коюка-де-Бенитеса и призвал власти расследовать преступление и наказать виновных в соответствии с законом.

По данным El Universal, за время избирательной кампании в штате Герреро было убито пять кандидатов на должность мэров городов и один кандидат в депутаты, а члены их семей подвергались нападениям.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пройдёт контрольное медицинское обследование после покушения на него. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что «критическая стадия» борьбы за жизнь Фицо миновала и врачи дают позитивный прогноз.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандловы. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. 17 мая он перенёс вторую операцию.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений ВСУ. Подозреваемый признал вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.