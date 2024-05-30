Париж, 30 мая, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Французская полиция провела крупную операцию сразу в нескольких городах Франции и задержала десять человек, подозреваемых в том, что они являются участниками радикальных исламистских группировок. Об этом сообщил телеканал France 3.

Иван Шилов ИА REGNUM Французская полиция

Рейд охватил Реймс, Страсбург, Тулузу и другие города. Журналисты утверждают, что один из задержанных может быть связан с убийством французского преподавателя Сэмюеля Пати.

Как сообщало ИА Регнум, Сэмюеля Пати убили в пригороде Парижа в октябре 2020 года. Предположительно причиной нападения на преподавателя стала его лекция о свободе слова и мнений, на которой он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

В совершении преступления обвинили Абдулаха Анзорова, которому на тот момент было 18 лет. Он проживал во Франции с 2008 года. Полицейские попытались задержать Анзорова, но на требование сдаться он не отреагировал, и его застрелили.

Газета Le Parisien утверждала, что Анзоров незадолго до преступления вступал в контакт с исламистом на территории Сирии. В рамках расследования этого дела задержали несколько человек.

В декабре 2023 года суд в Париже признал виновными в причастности к убийству Пати шестерых подростков. Они получили тюремные сроки от 14 месяцев условно до полугода лишения свободы.