Москва, 30 мая, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Правительство России 30 мая рассмотрит проект изменений в налоговую систему РФ, которые ранее предложил Минфин. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Pepijn Schmitz Здание правительства России

«Он будет рассмотрен на заседании правительства в четверг, 30 мая», — говорится на сайте министерства.

Глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что на следующей неделе документ внесут на рассмотрение в Госдуму. Кроме того, согласно повестке заседания правительства, 30 мая будет рассмотрен проект закона об исполнении федерального бюджета за 2023 год.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Минфин предложил ряд изменений по выстраиванию обновлённой, более справедливой и сбалансированной налоговой системы в РФ.

В числе изменений введение расширенной шкалы НДФЛ. Для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, планируется, что ставка подоходного налога останется прежней — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год она может составить 15%, а при годовом доходе до 20 млн рублей — 18%.

В случае если гражданин имеет доход до 50 млн в год, то ставка НДФЛ для него должна будет равняться 20%, а доходы сверх этой величины предлагается облагать налогом по ставке 22%. Антон Силуанов отметил, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения.

Кроме того, Минфин РФ предложил повысить ставку налога на прибыль компаний с 20 до 25%, при этом сохранив принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Кроме того, инициатива ведомства предусматривает и ряд других изменений.

По оценкам Минфина, дополнительные доходы бюджетов всех уровней в России после совершенствования налоговой системы составят в 2025 году 2,6 трлн рублей.