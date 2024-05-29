Париж, 30 мая, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози выразил серьёзные сомнения по поводу возможной отправки французских войск на Украину. Об этом он заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Николя Саркози

«Что касается отправки войск, позвольте мне выразить серьёзные сомнения. Я не могу представить вооружённый конфликт между страной Толстого (русского писателя Льва Толстого. — Прим. ред.) и страной Бальзака (французского писателя Оноре де Бальзака. — Прим. ред.). Подумали ли мы о последствиях?» — сказал он в интервью газете Le Figaro.

Экс-президент также призвал не пытаться объяснить причины украинского кризиса однобоко. Саркози назвал Украину мостом между славянским и западным миром.

Бывший французский лидер наполнил, что Киев был столицей Киевской Руси, а русские и украинцы совместно жили веками. Кроме того, он указал, что на Украине проживают десятки миллионов русскоговорящих людей.

По мнению экс-президента, Западу следует вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Саркози добавил, что военная риторика крайне опасна, а нежелание идти на переговоры грозит драматическими и катастрофическими последствиями.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Николя Саркози отмечал, что Украине нет места в ЕС. Он пояснил, что эта страна должна быть нейтральной. Политик вспомнил времена своего президентства, когда вместе с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель они выступали против вступления Грузии и Украины в НАТО, несмотря на сильное давление США. По его словам, он и экс-глава немецкого правительства понимали, что для России это красные линии.

В сентябре Саркози подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс не принесёт мир на европейский континент, поскольку РФ расценит указанный шаг как провокацию.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон по итогам конференции в Париже заявил, что участники мероприятия обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта. 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину. Он уточнил, что на начальном этапе численность этого контингента составит около 2 тыс. человек.

В начале мая Макрон допустил, что Франция направит войска на Украину, если российская армия прорвёт оборону ВСУ. 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что французские военные неизбежно станут целями для Вооружённых сил России, если появятся в зоне украинского конфликта.