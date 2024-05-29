Киев, 30 мая, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Случаи избиения и пыток в тюрьмах зафиксированы на Украине. Об этом 29 мая сообщил украинский министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».

Minjust.gov.ua Денис Малюська

Малюська уточнил, что события, о которых идёт речь, происходили якобы лишь в одной колонии. По его словам, это Божковская колония № 16 в Полтавской области, а инциденты издевательств над заключёнными произошли там в 2022–2023 году.

«Мы мгновенно отреагировали, провели расследование, передали дело в правоохранительные органы и уволили руководство колонии и сотрудников ещё в июле 2023 года. Поэтому сегодняшняя новость — результат расследования», — пояснил Малюська.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 28 мая сообщило о разоблачении масштабной системы пыток заключённых в украинских колониях. Обвинения предъявили четырём сотрудникам Божковской исправительной колонии № 16. Представители ГБР утверждают, что жертвами издевательств становились практически все, кто попадал в колонию.

Заключённых били и унижали, лишая их воли и заставляя выполнять любые указания работников учреждения. Пытки и издевательства сотрудники колонии снимали на видео, впоследствии видеозаписи стали достоянием широкой общественности. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что начальника следственного изолятора № 23 Полтавы подполковника внутренней службы Алексея Домашова заочно приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Верховный суд ДНР. Суд признал Домашова виновным по двум статьям УК РФ ― в жестоком обращении с военнопленными, а также угрозах убийством. Домашов скрылся от следствия и суда за пределами России, 5 мая 2022 года его объявили в международный розыск.

Савеловский суд Москвы 8 мая 2022 года заочно арестовал начальника СИЗО Полтавы за издевательства над российскими военнослужащими на территории Украины. Алексея Домашова обвинили по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением»).