Киров, 30 мая, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Проверки следователей и полиции начались после нападения прохожего на чужих детей в Кировской области, сообщили 29 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк и региональное следственное управление СК РФ.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Мужчина избил двоих детей на детской площадке в селе Пасегово Кирово-Чепецкого района.

«В полицию обратились родители восьмилетнего мальчика, которые сообщили, что возле детского сада в селе Пасегово неизвестный мужчина подошёл к их сыну, взял его за волосы и ударил о карусель головой. Мальчику оказана медицинская помощь. В дальнейшем выяснилось, что правонарушитель нанёс удар и ещё одному ребёнку», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Она уточнила, что сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. Подозреваемый в нападении на детей задержан. Им оказался ранее судимый местный житель. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Следственное управление СК по Кировской области также проинформировало, что к изучению ситуации подключились следователи в Кирово-Чепецком районе.

«По данному факту следственными органами СК России по Кировской области организована процессуальная проверка», — говорится в Telegram-канале регионального управления.

Отмечается, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Кроме того, он распорядился представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года мужчина на улице напал на третьеклассника в городе Миасс Челябинской области. Ребёнок упал на асфальт, а нападавший ударил его по лицу и начал пинать ногой ногой, после чего ушёл.

В феврале в городе Курчатове в Курской области немолодой мужчина ударил чужого ребёнка кулаком по голове, из-за чего мальчик упал. Это случилось в одном из магазинов. Мать мальчика оттолкнула нападавшего. Кроме того, на помощь подбежал другой мужчина, который ударами сбил с ног обидчика.