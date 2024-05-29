Санкт-Петербург, 29 мая, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение взыскать с Deutsche Bank по иску «Русхимальянса» €238 млн, следует из картотеки судебных дел.

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Кроме того, суд заменил обеспечительные меры по иску, сняв арест на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank. При этом он арестовал денежные средства на счетах ООО «Дойче Банк» на сумму 238,6 млн евро или эквивалент в рублях.

В середине мая 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на активы немецкого «Коммерцбанка» на почти 94 млн евро. Иск против него подал «Русхимальянс».

«Русхимальянс» является оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес определение об аресте активов немецкой компании Linde в России — в качестве обеспечительной меры по иску российской компании «Русхимальянс». Стоимость арестованных судом активов составила 35 млрд евро.

«Русхимальянс» подал иск из-за отказа немецкой компании от выполнения своих обязательств по строительству крупнейшего в РФ и одного из крупнейших в мире газохимических комплексов в Ленинградской области. Linde выступала EPC-подрядчиком и поставщиком части технологического оборудования. Она уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту из-за российских санкций ЕС.

В свою очередь, в «Русхимальянсе» отметили, что санкционные ограничения не охватывают работы по контракту. Организация также подала судебные иски к Unicredit Bank AG, Bayrische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.