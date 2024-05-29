Москва, 29 мая, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Центр «ВОИН» обучил почти 2,5 тыс. педагогов школ и колледжей из 30 российских регионов в рамках программы профессиональной переподготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи

Программу обучения запустили в конце апреля в Чечне, Татарстане, Хабаровском крае, Ульяновской, Свердловской и Калужской областях. Её проводят в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», нацеленного на формирование кадрового резерва отрасли.

Программа является частью масштабного плана по подготовке в России миллиона специалистов по беспилотным технологиям к 2030 году. Навыки управления беспилотной авиационной системой, которыми овладевают слушатели курсов, востребованы в энергетике, аграрном секторе, транспорте и других отраслях.

Программа длится 256 часов. Курс состоит из четырех тематических модулей. Центр «ВОИН» реализует один из них. Речь идёт о модуле «Оператор БАС», рассчитанном на 31 час. Он включает несколько блоков: патриотическое воспитание, использование БАС в защите национальных интересов России, а также изучение основ безопасного управления с обслуживанием квадрокоптеров и FPV-дронов.

Директор центра Игорь Казарезов привёл подробности обучения в рамках указанного модуля.

«Для нас это одновременно вызов и возможность. Нам необходимо вырастить кадры для БАС, повысив их недостающие компетенции. В центре «ВОИН» мы профессионально занимаемся этим, у нас имеются проверенные и эффективные практики, сформирована группа специалистов. У нас есть симуляторы, оборудование, мы разработали программы обучения. Мы готовы поделиться этим опытом с педагогами. Уверен, что навыки, которые мы даём обучающимся, станут основой для подготовки новых квалифицированных кадров», — сказал он.

В число экспертов курса вошли инструкторы центра из Татарстана, Чувашии и Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской и Свердловской областей. Возглавляет группу руководитель направления Андрей Савельев. Его активную гражданскую позицию на Всемирном фестивале молодёжи отметил президент России Владимир Путин.

По словам Савельева, основная задача обучения состоит не только в том, чтобы вложить знания в педагогов, но и научить их качественно передавать полученную информацию школьникам и студентам.

«На своих лекциях мы познакомили слушателей с устройством и принципами работы беспилотников — как коммерческого, так и государственного применения. Рассказали о технике безопасности при взаимодействии с БАС в качестве специалиста и в качестве очевидца. Но теперь важно на практике отработать полученный материал — сначала на симуляторах, а затем — на реальных полётах», — уточнил он.

Слушатели полного курса получат диплом о профессиональной переподготовке по квалификации «Педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем».

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» создали по поручению президента РФ. Он представлен в 22 регионах России. Центр занимается программами патриотического воспитания и спортивной подготовки для школьников и студентов. На базе центра также организовали повышение квалификации педагогов в области военно-патриотического воспитания молодёжи.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта в Тюменской области стартовал образовательный интенсив «Наставники специального назначения» для кандидатов в инструкторы по воспитательной работе с подростками и молодёжью. Его участниками стали почти 200 человек.

3 мая центр «ВОИН» объявил, что в Центре знаний «Машук» в Пятигорске более 160 педагогов из 40 регионов России прошли переподготовку по современным стандартам военно-патриотического воспитания. Учебный интенсив проводился с 27 апреля по 2 мая.

12 мая центр «ВОИН» и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.