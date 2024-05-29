Москва, 29 мая, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Закон, в соответствии с которым кавалерам ордена Святого Георгия и лицам со знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом четырёх степеней ежемесячно к пенсии будут начисляться дополнительные выплаты, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

С принятием поправок расширяется перечень категорий граждан, которые получат дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги перед Россией. Орден Святого Георгия является высшей военной наградой Российской Федерации с 2000 года.

Закон устанавливает ежемесячную доплату к пенсии в соотношении 415% размера социальной пенсии для награждённых орденом Святого Георгия 1-й степени или знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырёх степеней. Награждённым орденом Святого Георгия 2-й степени либо орденами Святого Георгия 3-й и 4-й степени установлена ежемесячная доплата 330% размера социальной пенсии, и 250% размера социальной пенсии установлено в качестве ежемесячной доплаты для награжденных орденом Святого Георгия 4-й степени.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон, в котором говорится, что семьи, потерявшие кормильца —участника специальной военной операции (СВО), смогут получать сразу две пенсии — страховую и по потере кормильца. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

В сентябре 2023 года Владимир Путин назвал нравственным долгом поддержку участников СВО и членов их семей. Он подчеркнул, что в первую очередь это должны понимать представители органов власти всех уровней. Глава государства также призвал руководителей регионов быть открытыми к диалогу с людьми.