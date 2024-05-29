Грайворонский район, Белгородская область, 29 мая, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали ещё по меньшей мере два населённых пункта в в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил 29 мая глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под повторной атакой со стороны ВСУ несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным губернатора, в результате атак никто не пострадал. Гладков уточнил, что по селу Новостроевка-Вторая ВСУ ударили двумя дронами-камикадзе.

Из-за взрывов начался пожар в фельдшерско-акушерском пункте, который в настоящее время не эксплуатируется. Кроме того, прилёт зафиксировали в посёлке Доброполье. Удар пришёлся на частное жилое домовладение, в котором повредило газовую трубу.

Ранее губернатор проинформировал, что в Белгородской области атакам ВСУ подверглись город Шебекино, село Муром и хутор Мухин Шебекинского городского округа, хутор Стадников и село Безымено Грайворонского городского округа, село Богун-Городок Борисовского района и другие.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая Минобороны России обнародовало информацию о том, что в Белгородской области в ночь с 28 на 29 мая российские военные уничтожили в небе над Белгородской областью один беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», выпущенных украинскими военными.