Москва, 29 мая, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 мая назвала координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби «капитаном Очевидность».

Дарья Антонова ИА Регнум Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Капитан Очевидность», — приводит RT слова Захаровой о причастности Вашингтона к выработке так называемой формулы мира главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая Кирби на брифинге положительно ответил на вопрос, вносил ли Белый дом свой вклад в «формулу мира» Зеленского.

Так называемая мирная конференция, на которой будет рассматриваться ситуация по Украине, пройдёт в июне в Швейцарии. Берн по просьбе Киева пригласил более 160 делегаций.

Глава киевского режима 29 мая заявил, что Россия в дальнейшем получит документы, наработанные на конференции. При этом Зеленский не стал называть, кто именно или какие организации или страны передадут России документы швейцарской конференции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мероприятие попыткой сформулировать ультиматум для России. Дипломат добавил, что Россия не будет участвовать в этой конференции и любых других переговорах по Украине, на которых будет продвигаться «формула Зеленского».

Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев заявил, что решение Зеленского вынести на обсуждение в рамках конференции в Швейцарии только три пункта из его так называемой формулы мира лишит предстоящую встречу какого-либо значения. По его мнению, саммит в Швейцарии необходим Киеву, чтобы в первую очередь подогреть угасший интерес Запада к конфликту на Украине.

По его словам, предположение об охладевающем интересе подтвердили отказы лидеров ряда государств, в том числе президента США Джо Байдена, посетить мероприятие. Так называемая формула мира перестанет восприниматься западными союзниками Киева всерьёз, из-за чего Запад предпочтёт вести переговоры об урегулировании конфликта с Россией без участия Украины, добавил аналитик.