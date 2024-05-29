Алексин, Тульская область, 29 мая, 2024, 21:55 — ИА Регнум. В городе Алексине Тульской области следователи завершили расследование дела о покушении на убийство ветерана специальной военной операции, материалы передадут в суд. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Установлено, что 23 февраля 26-летний житель Алексина, будучи пьяным, выстрелил на улице вверх из огнестрельного оружия. Это увидел участник СВО, находившийся в отпуске, и попросил нарушителя убрать оружие.

«В ходе завязавшегося конфликта фигурант выстрелил в область живота мужчины. Свой преступный умысел, направленный на убийство, он не смог довести до конца, так как потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь», — говорится в сообщении.

После этого стрелявший убежал с места преступления. Двое мужчин попытались его догнать, но он начал стрелять в преследователей. Им удалось увернуться.

Злоумышленника задержали в марте на территории ДНР. Его обвинили в покушении на убийство трёх человек. Обвиняемый полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая двое подростков напали на участника спецоперации в станице Челбасской в Краснодарском крае. Они били его руками и ногами. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Злоумышленников задержали.

В январе в Чехове Московской области полиция задержала троих человек, избивших участника СВО. В связи с инцидентом против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».