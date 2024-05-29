Сана, 29 мая, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Йеменом, заявил 29 моя военный представитель движения Яхья Сариа, слова которого приводит телеканала Al Masirah.

Lt. Col. Leslie Pratt

«Силам противовоздушной обороны Вооружённых сил Йемена рано утром в среду удалось сбить американский беспилотник MQ-9, когда он выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Мариб», — заявил он.

Сария добавил, что хуситы уничтожили БПЛА с помощью зенитно-ракетного комплекса местного производства.

По его словам, это уже шестой американский беспилотник, сбитый хуситами с начала эскалации в регионе, последовавшей за обострением палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года.

В этот же день представитель движения информировал, что «Ансар Аллах» за последнее время атаковало шесть коммерческих судов, одно из которых — в акватории Средиземного моря.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая Сариа заявлял, что хуситы впервые атаковали следовавшее в Израиль коммерческое судно Essex в Средиземном море. По его словам, движение также нанесло удары по судну MSC Alexandra в Аравийском море и судну Yannis в Красном море.

28 мая Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о ракетной атаке хуситов в Красном море на греческое судно Laax, шедшее под флагом Маршалловых Островов. По информации американских военных, движение «Ансар Аллах» выпустило в сторону судна пять противокорабельных баллистических ракет, не менее трёх из которых достигли цели.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начала наземной операции израильских военных в секторе Газа в качестве поддержки палестинского движение «ХАМАС». Действия йеменского движения способствовали снижению уровня морских перевозок и их удорожанию. В середине января США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов, однако нападения движения не прекратились.