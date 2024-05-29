Москва, 29 мая, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы писателя, историка, журналиста Александра Мясникова, ранее написавшего книгу о главе государства. Указ 29 мая разместили на официальном портале правовой информации.

Максим Григорьев/ТАСС Писатель, историк Александр Мясников

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мясникова Александра Леонидовича», — говорится в документе.

Мясников также является главным редактором проекта «Россия — моя история» и членом общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Как сообщало ИА Регнум, презентация книги Мясникова «Владимир Путин. Из летописи XXI века» прошла в феврале 2022 года. Она вошла в серию «Собиратели земли русской». Автор описал деятельность российского лидера с его первого президентского срока. Мясников отметил, что считал важным показать разницу в жизни страны до и после прихода Путина к власти.