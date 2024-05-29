Вашингтон, 29 мая, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Вашингтон причастен к выработке так называемой «формулы мира», продвигаемой главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил на брифинге 29 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

president. gov. ua Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Да, конечно», — сказал он, отвечая на просьбу журналиста прояснить, вносил ли Белый дом свой вклад в «формулу мира» Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, в Швейцарии в июне пройдёт так называемая мирная конференция по ситуации на Украине без участия России. Швейцарская сторона пригласила по просьбе Киева более 160 делегаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мероприятие попыткой сформулировать ультиматум для России. Дипломат добавил, что Россия не будет участвовать в этой конференции и любых других переговорах по Украине, на которых будет продвигаться «формула Зеленского».

Вместе с тем Зеленский заявил 29 мая, что Россия в дальнейшем получит документы, наработанные на так называемой мирной конференции по Украине. Глава киевского режима не стал называть, кто именно или какие организации или страны передадут России документы швейцарской конференции.

Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев заявил, что решение Зеленского вынести на обсуждение в рамках конференции в Швейцарии только три пункта из его так называемой «формулы мира» лишит предстоящую встречу какого-либо значения. По его мнению, саммит в Швейцарии необходим Киеву, чтобы в первую очередь подогреть угасший интерес Запада к конфликту на Украине. Однако предположение об охладевающем интересе подтвердили отказы ряда лидеров государств, в том числе президента США, посетить мероприятие. Так называемая «формула мира» перестанет восприниматься западными союзниками Киева всерьёз, из-за чего Запад предпочтёт вести переговоры об урегулировании конфликта с Россией без участия Украины, добавил аналитик.