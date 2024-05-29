Москва, 29 мая, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил руководителям субъектов федерации до 1 августа утвердить графики догазификации в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Перечень поручений главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА Регнум

Главам регионов и органам местного самоуправления необходимо организовать внеочередные собрания членов СНТ, находящихся в газифицированных населённых пунктах, на которых рассмотрят вопрос о бесплатном присоединении к газораспределительным сетям. За основу протокола общего собрания рекомендуется взять типовой проект, разработанный правительством.

«О результатах проинформировать правительство Российской Федерации. Срок — 1 августа 2024 г.», — говорится в поручении.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер России Александр Новак 17 апреля сообщил, что владельцы домов, находящихся в СНТ, уже могут подавать заявки на подключение к газовым сетям в связи с решением правительства расширить программу социальной догазификации. Для этого домовладение должно быть предназначено для постоянного проживания, а земельные участки — зарегистрированы. Также требуется принять соответствующее решение на собрании членов СНТ.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил о необходимости расширить программу газификации на СНТ. Президент отметил, что многие дома в таких товариществах строят для круглогодичного проживания. По его информации, проблема газификации в дачных посёлках касается миллионов семей.