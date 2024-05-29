Москва, 29 мая, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Надгробия с надписями о непослушных детях, которые появились в московском парке «Сказка», установлены возле «дома страха» и входят в тематическое хоррор-пространство, сообщили 29 мая «Газете.Ru» в пресс-службе парка.

кадр из видео

«Это стилизованное хоррор-пространство, находится оно возле дома страха. Сделано оно с точки зрения тематической части парка. Существует оно уже не первый сезон в парке, никогда никаких вопросов от посетителей мы не получали. Наоборот, всем нравилось», — заявили в пресс-службе.

В парке также подчеркнули, что постоянно работают с обратной связью от гостей и за всё время существования этой зоны никогда вопросов не возникало.

«Два года существуют надгробия. Они органично вписаны именно в эту часть парка, мы хотели людей повеселить», — добавил представитель пресс-службы.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети распространились видеокадры, на которых запечатлены бутафорские детские надгробия, на которых написано, что там якобы похоронили непослушных детей.

В частности, на надгробиях выбиты такие надписи, как «Топтал газон», «Лез без очереди», «Громко кричал в парке» и «Не слушал родителей». Местная жительница, снявшая видео, заявила, что шокирована такой мерой воздействия на детей.