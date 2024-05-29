Донецк, 29 мая, 2024, 23:27 — ИА Регнум. «Единая Россия» представила единый стандарт мер поддержки для многодетных семей, который включает 18 инициатив, направленных на выполнение указа президента РФ о поддержке многодетных семей.

ER.ru

Глава комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила, что каждая десятая семья в России является многодетной. Главной задачей указа президента в этой ситуации считается обеспечение единообразного применения льгот, выстраивание единого подхода к поддержке многодетных семей по всей стране и расширение форматов поддержки многодетности. Об этом пишет mkset.ru.

Предполагается, что в стандарт войдут следующие меры: выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребёнка; содействие улучшению жилищных условий для многодетных семей, включая молодые семьи; предоставление мер поддержки вне зависимости от нуждаемости; предоставление льгот и компенсаций при оплате коммунальных услуг по прогрессивной шкале; бесплатный проезд в общественном транспорте на территории региона; повышение доступности учреждений культуры и спорта; содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей; выделение компенсаций на приобретение школьной формы и учебных принадлежностей; развитие службы социальных нянь и компенсация приобретения путёвок в детские летние оздоровительные лагеря и санатории.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила о планах министерства совместно с «Единой Россией» поддержать регионы в завершении работы по принятию нормативных актов для реализации указа президента. На данный момент эти акты приняты в 59 субъектах РФ и городе Байконуре. Баталина также отметила, что регионы могут вводить свои дополнительные меры поддержки. В этом контексте рекомендации «Единой России» могут принести дополнительную пользу, подчеркнула она.

Кроме того, в партии поделились новыми инициативами, предложенными для включения в национальный проект «Семья», который президент поручил разработать в своём послании. Сбор предложений ЕР проводила в регионах, откуда поступило более 3,5 тыс. предложений, пишет сайт ER.RU.

По словам Анны Кузнецовой, партия выделила несколько групп предложений. В первый блок вошли расширение мер поддержки семей с детьми, инициативы, связанные с материнским капиталом, развитием системы помощи молодым и студенческим семьям. Во втором блоке собрали предложения по развитию просемейной инфраструктуры, создающей условия для получения удобной социальной помощи и сопровождения семей в различных ситуациях. Третий блок предполагает популяризацию семейных ценностей.

В ближайшее время все предложения будут направлены «Единой Россией» в правительство для рассмотрения.