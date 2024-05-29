Нью-Йорк, США, 29 мая, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций выступит на конференции по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом 29 мая заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

«ООН будет наблюдателем, мы будем представлены», — сказал он.

Дюжаррик добавил, что уровень представительства всемирной организации на конференции пока не определён.

Как сообщало ИА Регнум, в Швейцарии в июне пройдёт так называемая мирная конференция по ситуации на Украине без участия России. Швейцарская сторона пригласила по просьбе Киева более 160 делегаций.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ ряда лидеров стран Глобального Юга принять участие в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии свидетельствует о том, что изначальный замысел главы киевского режима Владимира Зеленского провалился. Он отметил, что на мероприятие пригласили 160 стран, и оно первоначально планировалось как «глобальное», однако, по последним данным, на него приедут представители лишь 70 государств, большая часть из которых направит на саммит только наблюдателей невысокого ранга.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мероприятие попыткой сформулировать ультиматум для России. Дипломат добавил, что Россия не будет участвовать в этой конференции и любых других переговорах по Украине, на которых будет продвигаться «формула Зеленского».

Президент России Владимир Путин 11 апреля назвал паноптикумом предстоящий саммит по Украине в Швейцарии. Он указал на то, что на Западе, с одной стороны, говорят, что России там делать нечего, а с другой, признают, что без Москвы этот вопрос разрешить не удастся.