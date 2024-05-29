Мелитополь, 29 мая, 2024, 22:17 — ИА Регнум. «Единая Россия» выступила с инициативой создания единого стандарта мер поддержки многодетных семей. Документ содержит 18 инициатив, которые помогут в реализации указа президента РФ о поддержке многодетных семей.

ER.ru Глава комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

В настоящее время в России каждая десятая семья многодетная, и главной задачей является обеспечение единообразия в применении льгот. Об этом рассказала глава комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По её словам, с этой целью необходимо разработать единый подход по всей стране, а также нарастить форматы поддержки многодетности. Об этом пишет mkset.ru.

Как отмечается, в вышеуказанный стандарт вошли следующие инициативы: выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребенка; помощь в улучшении жилищных условий многодетным семьям, в том числе молодым; разработка мер поддержки многодетным семьям вне зависимости от иных критериев, таких как нуждаемость; льготы и компенсации при оплате ЖКХ с прогрессивной шкалой; бесплатный проезд в общественном транспорте региона проживания; повышение доступности учреждений культуры и спорта; содействие профессиональному образованию детей, воспитывающихся в многодетных семьях; компенсация на покупку школьной формы и принадлежностей для учебы; развитие службы социальных нянь; компенсация оплаты путевок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что ведомство совместно с «Единой Россией» поможет регионам принять необходимые нормативные акты для исполнения указа президента. По её данным, соответствующие поправки уже приняты в 59 регионах РФ и в городе Байконуре. Она добавила, что регионы также получили право самостоятельно вводить дополнительные меры поддержки.

На площадке партии были озвучены и инициативы для включения в национальный проект «Семья», который поручил разработать президент в своем послании. «Единая Россия» систематизировала более 3,5 тыс. предложений, которые поступили из регионов.

Сайт ER.RU сообщает: Анна Кузнецова указала, что поступившие инициативы были разделены на несколько групп. Первая группа — о мерах поддержки семей, воспитывающих детей, материнском капитале, развитии системы помощи молодым и студенческим семьям. Вторая группа посвящена развитию просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье удобно получать социальную помощь, и сопровождение в различных жизненных ситуациях. Третью группу составили инициативы, касающиеся популяризации семейных ценностей.

Все поступившие инициативы в ближайшее время «Единая Россия» направит в кабмин.