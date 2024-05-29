Москва, 29 мая, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 29 мая обсудила с депутатами Госдумы решение суда оставить бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в СИЗО.

Сергей Савостьянов/ТАСС Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов

Она отметила, что была удивлена арестом Попова, несмотря на то, что следствие просило о переводе генерала под домашний арест, и пообещала изучить аргументы суда в пользу его ареста.

«В случае поступления обращения я запрошу решение суда и посмотрю, какие были у суда аргументы для применения этой меры пресечения. Готова на это обратить особое внимание», — сказала Москалькова, слова которой приводят «Известия».

Как передавало ИА Регнум, 235-й гарнизонный военный суд 27 мая отказал в переводе генерала Попова под домашний арест. По решению судьи обвиняемый останется в СИЗО. Следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения. 24 мая аналогичное решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Попов обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Как уточнили в Следственном комитете, генерала обвиняют в особо крупном мошенничестве — хищении более 1700 тонн металлоконструкций. Их должны были использовать для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области.

Адвокат генерала Сергей Буйновский при этом заявил, что его подопечный преступления не совершал и вину не признаёт.

Отец генерал-майора в беседе с ИА Регнум также отметил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший при этом убеждён, что под сына специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».