Париж, 29 мая, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Франции в ночь на 28 мая провели масштабную операцию, в ходе которой задержали около десяти представителей чеченской диаспоры, сообщил телеканал France 3.

Владимир Песня/ РИА Новости

По информации журналистов, правоохранители проводили операцию в 12 городах, в том числе в Реймсе, Страсбурге и Тулузе. Имена задержанных не разглашают, их подозревают в связях с исламистскими группировками.

Сообщается, что больше всего силовиков действовало в Реймсе, там рейды прошли в двух районах, в том числе в одной из шашлычных. Задержанных подозревают в создании организованной преступной группировки, убийствах, торговле людьми и нелегальной торговле оружием.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле во Франции задержали школьника, который планировал совершить теракт во время Олимпийских игр. По информации правоохранительных органов, он в соцсетях сообщил, что собирается умереть как мученик. При обыске у него нашли документ, в котором говорится о верности ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Главное управление внутренней безопасности Франции в марте призвало отказаться от проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже, чтобы обеспечить безопасность зрителей и спортсменов. Ведомство считает, что есть угроза массового терроризма в стране.