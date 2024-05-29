Херсон, 29 мая, 2024, 21:07 — ИА Регнум. «Единая Россия» разработала единый стандарт мер, которые направлены на поддержку многодетных семей в регионах Российской Федерации. На данный момент стандарт включает в себя восемнадцать инициатив. Эти предложения связаны с выполнением указа президента РФ о поддержке многодетных семей.

ER.ru Заседание комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи

Каждая десятая семья в России относится к категории многодетных. Об этом сообщила Анна Кузнецова, глава комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства и детства, вице-спикер Государственной думы. Кузнецова также напомнила о ключевой задаче указа президента РФ — обеспечить единообразие применения льгот, сформировать единых подход во всех регионах страны к поддержке многодетных семей и расширить форматы помощи таким семьям, информирует mkset.ru.

Разработанный «Единой Россией» стандарт включает в себя предложения о льготах и компенсациях при оплате услуг ЖКХ с прогрессивной шкалой, выплате регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка, а также о содействии в получении профессионального образования детьми, воспитывающимися в многодетных семьях. Помимо этого, в стандарт вошли следующие инициативы: бесплатный проезд в общественном транспорте по территории региона, содействие улучшению жилищных условий многодетных семей, повышение доступности учреждений культуры и спорта для детей из таких семей, развитие службы социальных нянь. Наряду с этим единороссы предлагают ввести компенсацию расходов при приобретении путевок для детей в санатории и оздоровительные летние лагеря, а также при покупке школьных принадлежностей и школьной формы. Поддержку предлагают ввести для всех многодетных семей независимо от такого критерия, как нуждаемость.

«Единая Россия» и Минтруд совместно помогут регионам завершить работу по принятию законов, направленных на выполнение указа президента РФ о поддержке многодетных семей. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Она рассказал, что в 59 субъектах России и городе Байконуре уже приняты соответствующие законы. По словам представителя министерства, регионы могут предоставлять собственные меры поддержки. При этом им очень помогут рекомендации, предложенные «Единой Россией».

Единороссы также подготовили предложения для национального проекта «Семья», разработку которого поручил президент России в рамках послания. Партия собрала более 3,5 тысячи инициатив по всей стране.

Все собранные предложения были распределены на три блока, сообщается на сайте партии ER.RU. Как рассказала Анна Кузнецова, первый блок представлен инициативами по расширению мер поддержки семей с детьми, маткапиталу, поддержке молодых и студенческих семей. Второй блок включает в себя предложения по формированию просемейной инфраструктуры и обеспечению условий, подразумевающих получение наряду с социальной поддержкой сопровождение в разных жизненных ситуациях. Третий блок состоит из инициатив по популяризации семейных ценностей.

Правительство России рассмотрит все меры, предложенные партией в рамках единого стандарта.