Луганск, 29 мая, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей. В документ включены 18 инициатив, направленных на выполнение указа президента Российской Федерации о поддержке многодетных семей.

ER.ru Председатель комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства и детства, вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова

Анна Кузнецова, председатель комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства и детства, вице-спикер ГД РФ, отметила, что в России многодетной является каждая десятая семья, пишет mkset.ru. Основная цель указа президента заключается в создании единого стандарта применения льгот, внедрении общего подхода во всех регионах страны и расширении форм поддержки многодетных семей.

В документ включили несколько мер поддержки многодетности: выплату регионального семейного капитала при рождении третьего ребенка; содействие в улучшении жилищных условий многодетных семьей, включая молодые семьи; предоставление мер поддержки многодетным семьям вне зависимости от других критериев, таких как нуждаемость; льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой; бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона; повышение доступности учреждений культуры и спорта; содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей; компенсацию на приобретение школьной формы и принадлежностей для учебы; развитие службы социальных нянь; компенсацию оплаты путевок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.

Первый заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина сообщила, что совместно с партией «Единая Россия» ведомство поможет регионам закончить работу по принятию нормативных актов для выполнения указа главы государства. Такие акты на данный момент приняты в 59 регионах России и городе Байконуре. Помимо стандартных мер, предусмотренных указом главы государства, регионы могут вводить собственные меры поддержки. И тут полезными могут оказаться рекомендации партии «Единая Россия».

Также на площадке партии «Единая Россия» были предложены инициативы для включения в нацпроект «Семья». Этот национальный проект в своем послании поручил разработать президент России Владимир Путин. «Единая Россия» собрала более 3,5 тысячи предложений в регионах.

Анна Кузнецова заявила, что «Единая Россия» выделила несколько блоков инициатив. В первую группу вошли предложения, связанные с расширением поддержки семей с детьми, материнским капиталом и развитием системы помощи молодым и студенческим семьям. Во второй группе — инициативы, которые направлены на развитие просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье будет удобно получать социальную помощь, и сопровождение в различных жизненных ситуациях. В третьей группе предложены меры по популяризации семейных ценностей.

Сайт ER.RU сообщает, что все предложения будут в ближайшее время направлены в правительство.