Москва, 29 мая, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает немедленное исполнение постановления суда об освобождении из исправительного учреждения осуждённого с тяжёлым заболеванием, сообщается 29 мая на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее осуждённые, заболевшие уже после совершения преступления тяжёлой болезнью, могли быть освобождены от отбывания наказания судом, но решение не вступало в силу незамедлительно, ожидая 15-дневного срока для обжалования.

Теперь же постановления суда об освобождения осуждённого от отбывания наказания в связи с болезнью будут подлежать немедленному исполнению.

Кроме того, закон устанавливает, что если самостоятельное обращение осуждённого в суд невозможно, то ходатайство или представление об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью в суд вносит начальник учреждения или органа, исполняющего наказание.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Минюст России может расширить список болезней, которые препятствуют содержанию под стражей. Согласно информации правозащитницы Евы Меркачёвой, Минюст предлагает привести перечень заболеваний в соответствии с международной классификацией болезней.

Так, в него могут быть включены поздний сифилис, лейкозы, гипотиреоз, болезни надпочечников, синдром Иценко-Кушинга, болезнь Паркинсона, дистония, некоторые виды эпилепсии и острая хроническая лучевая болезнь тяжёлой и крайней степени.

8 марта президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. В пресс-службе Кремля отметили, что при принятии такого решения глава государства исходил из принципа гуманности. В первую очередь помиловали женщин с несовершеннолетними детьми, беременных и имеющих участвующих в спецоперации родственников.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря 2023 года президент отмечал, что некоторые категории отбывающих наказание в местах лишения свободы женщин можно амнистировать. Позднее на сайте Кремля опубликовали перечень поручений по итогам встречи главы государства с членами СПЧ.