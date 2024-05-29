Кишинёв, 29 мая, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Визит в Молдавию государственного секретаря США Энтони Блинкена, из-за которого местные власти прервали полноценную работу аэропорта Кишинёва, означает лишь одно — демонстративную поддержку действующего президента Майи Санду как ставленника Запада. С её помощью США рассчитывают втянуть Молдавию в противостояние с Россией по примеру Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Таким мнением поделилась с корреспондентом ИА Регнум профессор РАНХиГС доктор политических наук Наталья Харитонова, комментируя информацию о визите американского госсекретаря в Молдавию

По замечанию эксперта, нынешнее посещение Кишинёва «говорящей головой» Белого дома — это, с одной стороны, продолжение как минимум двухлетней кампании по укреплению связей Молдавии и евроатлантического сообщества в сфере безопасности, с другой — поддержка действующего прозападного президента на предстоящих новых выборах главы государства.

«Госдепу очень нужно, чтобы Санду одержала победу. Буквально 21 мая было подписано соглашение с ЕС о партнёрстве в сфере безопасности и обороны под общим лозунгом укрепления устойчивости Молдавии. И Блинкен приехал закрепить этот тренд и поддержать политическое руководство Молдавии. Один тот факт, что перекрыли воздушное пространство до девяти вечера, уже сам по себе означает, что это значимое событие для молдавского политикума. Местные СМИ тоже очень стараются. Оппозиционных медиа там не осталось, всё «подсвечивается» через официоз. И СМИ, скорее всего, выставят на всеобщее обозрение, что Блинкен поддержал европейский курс Молдавии и её усилия по «обеспечению безопасности». Естественно, в контексте отрыва Молдавии от России и укрепления сотрудничества в сфере обороны с Румынией — страной НАТО», — прокомментировала политолог.

Однако игра США с Молдавией идёт, по выражению Харитоновой, «в одни ворота». Западные кураторы стремятся сделать из неё антироссийский плацдарм по примеру Украины, но не желают брать на себя никаких обязательств.

Эксперт отметила также, что 20 октября, в день выборов президента Молдавии, параллельно должен будет пройти референдум о её вступлении в Евросоюз. По мнению политолога, эти два голосования специально было решено провести в один день, рассчитывая таким образом обеспечить явку на президентских выборах.

Молдавские власти ограничили использование своего воздушного пространства в связи с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Кишинёв. Об этом сообщила 29 мая республиканская Государственная администрация гражданской авиации. С 08:00 до 21:00 (совпадает с мск) запрещены полёты авиации общего назначения, вертолётов, воздушных шаров, дельтапланов и парапланов, а также дронов.

При этом аэропорт Кишинёва продолжает в обычном режиме принимать и отправлять коммерческие рейсы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля пресс-служба Госдепа США опубликовала совместное заявление Вашингтона и Кишинёва. В нём утверждалось, что двустороннее стратегическое партнёрство укрепилось с момента начала военной спецоперации России.

В январе глава МИД Молдавии Михай Попшой после вступления в должность высказался в поддержку стратегического диалога с Украиной и США. В отношениях с Москвой, по его словам, Кишинёв намерен исходить из «национальных интересов».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в марте заявил, что страны Запада хотят «прибрать к рукам» руководство Молдавии по аналогии с Украиной.