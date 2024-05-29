Москва, 29 мая, 2024, 19:51 — ИА Регнум. В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса деловой журналистики, учрежденного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Он призван отметить лучшие деловые СМИ и людей, внесших значительный вклад в освещение тем развития отечественного бизнеса, российской промышленности и предпринимательства.

Phosagro.ru Андрей Гурьев

В жюри конкурса входят представители РСПП, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Союза журналистов России и ведущих российских СМИ, ведущих российских корпораций, участники Клуба главных редакторов РСПП и победители конкурса деловой журналистики РСПП за предыдущий год.

«Традиционный конкурс деловой журналистики, который мы проводим не первый год, фиксирует наше взаимодействие с четвертой властью. Мы видим, что медийное сообщество готово с нами сотрудничать, замечая все лучшее, что есть в нашей деятельности, не забывая показывать недостатки в нашей работе, в том числе во взаимодействии с различными ветвями власти», — подчеркнул президент РСПП Александр Шохин, добавив, что итоги конкурсов — это итоги годовой работы.

Одна из наиболее престижных наград конкурса — премия «Ньюсмейкер года» присуждается ключевым российским бизнесменам, внесшим наибольший вклад в установление транспарентных и дружественных взаимоотношений с медиасообществом.

В этом году престижная премия «Ньюсмейкер года» вручена президенту Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) и члену бюро правления РСПП Андрею Гурьеву. ОН также возглавляет координационный совет РСПП по профилактике заболеваемости работников и населения территорий присутствия предприятий.

«Благодарю жюри конкурса за столь высокую оценку работы нашей команды. Отдельно хочу поблагодарить журналистов за их важный труд. Отечественные СМИ играют ключевую роль в коммуникациях между властью, бизнесом и обществом, удовлетворяя одну из базовых для человека потребностей в современном быстро меняющемся мире — в объективной и оперативной информации», — отметил Андрей Гурьев.