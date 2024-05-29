Волгоград, 29 мая, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Священное Писание в исламе не предписывает женщинам закрывать лицо. Ношение никабов является пришлой традицией на территории России, заявил муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохаммад сетевому изданию «НовостиВолгограда. ру».

Paul Keller

«Никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба», — сказал он.

Муфтий подчеркнул, что даже во время паломничества (хаджа) в Мекку и обхода вокруг главного храма мусульман Каабы женщины не обязаны закрывать лицо. Прячут его, как правило, сторонники радикальных взглядов. Учитывая то, что Россия проводит военную спецоперацию на Украине, вопросы безопасности должны быть на первом месте, добавил священнослужитель.

При этом муфтий не уверен, что нужно законодательно запрещать ношение никабов. Но в случае введения такого запрета, он коснётся единиц, подчеркнул он.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев 21 мая предложил запретить ношение никаба в стране. Он назвал это вынужденной мерой, направленной на снижение рисков экстремизма, и отметил, что хочет обсудить это с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Автор портала Islam. news Айдар Бариев 26 мая заявил, что ношение никаба не имеет отношения к исламу и шариатом эта норма не установлена. Он объяснил, что такой обычай принят в южных странах, и связан он не религиозными убеждениями, а с тем, что жителям приходится закрываться от мелкого пустынного песка.