Москва, 29 мая, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Защита обжаловала решение суда об отказе перевести экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест, сообщил 29 мая его адвокат Сергей Буйновский.

Сергей Савостьянов/ТАСС Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов

«Обжаловали решение суда», — заявил адвокат ТАСС.

По словам Буйновского, таких прецедентов в российском правосудии ещё не было, когда суд не удовлетворял ходатайство следствия о смягчении меры пресечения.

Военный суд 27 мая отказал в переводе генерала Попова под домашний арест. По решению судьи обвиняемый останется в СИЗО. Следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения. Второй Западный окружной военный суд на заседании 24 мая принял решение оставить Попова в СИЗО. С ходатайством о смягчении меры пресечения обратился в суд Следственный комитет.

Попов обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Как сообщили в Следственном комитете, Попова обвиняют в особо крупном мошенничестве — хищении более 1700 тонн металлоконструкций. Их должны были использовать для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области.

Адвокат Сергей Буйновский при этом заявил, что его подопечный преступления не совершал и вину не признаёт.

Отец генерал-майора в беседе с ИА Регнум также отметил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший при этом убеждён, что под сына специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».