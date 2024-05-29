Москва, 29 мая, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Алексей Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, находится в своём подразделении в зоне СВО, но не выполняет никаких задач, рассказал 29 мая осведомлённый источник, знакомый с ситуацией.

Фотография со страницы в социальной сети Алексей Блиновский

«Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но после того, как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал», — рассказал источник, слова которого приводит Lenta.ru.

По его словам, в настоящий момент Блиновский укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.

Перевод Блиновского в другое подразделение вряд ли состоится, потому что там у него конфликт с начальством, добавил источник. Он также отметил, что, несмотря на невыполнение обязанностей и отсутствие по месту службы, дело о самовольном оставлении части пока не заведено.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу, и его местоположение неизвестно. Но отец блогера Владимир Блиновский заверил, что это всё слухи и «дискредитация армии РФ со стороны Украины». Владимир заявил, что его сын до сих пор числится в рядах Вооруженных сил РФ и контракт Алексей с Минобороны не расторгал.

Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО. Позже появилась информация, что силовики начали проверки на законность контракта Алексея. Следственный комитет высказал подозрения, что контракт мог быть заключён для того, чтобы помочь своей жене Елене Блиновской, осуждённой за неуплату налогов.

Елену Блиновскую задержали в 2023 году на границе с Белоруссией. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на общую сумму свыше 918 млн рублей. «Королева марафонов» на арендованном «Майбахе» пыталась сбежать от следствия в Казахстан, но была задержана и помещена под арест в СИЗО.

28 мая первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил жалобу Блиновской о просьбе не продлевать ей арест без изменений. Но разрешил её семье начать процедуру снятия ареста с её активов и имущества для того, чтобы погасить причинённый ею ущерб.