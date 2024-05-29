Москва, 29 мая, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Все чиновники должны работать «как на линии фронта», потому что надо понимать, через какой исторический этап проходит Россия. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (справа налево)

Глава государства попросил обратить внимание на то, через какой исторический этап сегодня проходит Россия.

«А если мы это понимаем, то все, все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьёмся тех целей, которые перед собой ставим», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892000" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин заявил, что российские власти должны работать постоянно и напряжённо, как бойцы на передовой специальной военной операции. Он призвал не забывать, что основные задачи страны в настоящий момент решаются на фронте.

Также глава государства отметил, что у России достаточно ресурсов для достижения своих задач. Попытки внешних вмешательств не способны этому помешать, добавил он.

На встрече с руководителями оборонно-промышленного комплекса в Московской области 25 мая Путин заявил, что победа в специальной военной операции на Украине будет гарантирована тогда, когда Москва будет на «полшага впереди».