Москва, 29 мая, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета по национальным проектам 29 мая предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых нацпроектов.

Расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета

«Предлагаю немного скорректировать работу комиссии Госсовета, а именно — расширить полномочия их председателей, которые войдут в проектные комитеты по национальным проектам в качестве заместителей руководителей», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, также 29 мая глава государства поручил составить и скоординировать новые национальные проекты до конца лета текущего года.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что к 1 сентября будут сформированы все мероприятия по нацпроектам.

О планируемом запуске новых национальных проектов в сфере технологического развития и суверенитета Путин объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля. Он отметил, что новые нацпроекты станут мотором для всей экономики России.

Так, в России запустят пять новых национальных проектов ― «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».